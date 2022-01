MeteoWeb

Così come in Puglia, Campania e Calabria, oggi nevica anche in Basilicata, ed in particolare in provincia di Potenza. A causa del maltempo in alcuni Comuni le scuole sono rimaste chiuse.

Disagi sulla SS658 Potenza-Melfi: al momento, per automezzi di traverso, il traffico è bloccato in territorio di Potenza, località Dragonetti, da circa due ore.

