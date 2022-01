Maltempo in Argentina, forti piogge nella provincia di Buenos Aires: allagati campi e strade, l’acqua inonda le case – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge che si sono verificate nel sud della provincia argentina di Buenos Aires, in particolare nel distretto di Patagones, hanno causato diversi problemi alla popolazione: non solo le strade si sono trasformate in fiumi ma addirittura l’acqua è entrata all’interno di alcune case, devastandole. Mentre in alcuni punti l’acqua raggiungeva l’altezza delle porte, coprendo il marciapiede, in altri la situazione era quasi disperata.

Nella zona di José Benito Casas, per esempio, una famiglia che vive in una zona rurale mostra come l’acqua, superando l’altezza delle finestre, penetri all’interno, dove raggiunge l’altezza di circa un metro. La conseguenza sono frigorifero, tavoli e utensili che galleggiano ovunque, come dimostrano i video in fondo all’articolo e le foto della gallery scorrevole in alto. Fortunatamente la famiglia è stata tratta in salvo dai soccorritori. Caos anche sulle strade: molto sono state chiuse perché allagate e impraticabili.

Il distretto di Patagones sta vivendo un momento meteorologico senza precedenti, con record di precipitazioni che vanno da 70mm nel capoluogo Carmen de Patagones ai 150mm nel centro e nord del territorio. In alcune zone, sono stati superati i 200mm.

Anche nella città di Navarro, a 125 chilometri dalla città di Buenos Aires, i forti temporali hanno causato danni. Si segnalano tetti divelti e alberi e pali dei servizi elettrici e telefonici abbattuti, che hanno lasciato parte della popolazione senza comunicazioni. Il passaggio di una supercella su Ezeiza ha portato raffiche di vento di 87km/h. Il temporale ha provocato ingenti danni all’aeroporto internazionale Ministro Pistarini, sollevando i tetti e causando notevoli perdite d’acqua nell’area di pre-imbarco e nell’hangar 5.