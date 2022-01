Maltempo in Friuli Venezia Giulia, bomba di neve a Tarvisio nella notte: circa 70cm sul Monte Canin – FOTO

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia aveva diramato un’allerta meteo per neve abbondante ieri. E le previsioni sono state rispettate in pieno a Tarvisio (Udine), dove nella notte in poche ore sono caduti 50-60cm di neve. Bellissime le immagini della gallery scorrevole in alto, che mostrano la località ricoperta da uno spesso strato di bianco. Tanta la neve caduta anche sul Monte Canin, dove si registrano almeno una settantina di centimetri.

Le abbondanti nevicate hanno provocato la caduta di diversi alberi sulle linee elettriche nel Tarvisiano, lasciando senza elettricità diverse abitazioni a Tarvisio, Camporosso e Malborghetto Valbruna. Di conseguenza, questa mattina 5 impianti di risalita di Tarvisio sono rimasti chiusi per alcune ore.

Per la giornata di oggi, la Protezione Civile regionale diramato un’allerta meteo per pericolo valanghe forte (4 su 5) sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin, marcato (3 su 5) sul resto dell’arco alpino.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: