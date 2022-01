Maltempo in Sicilia: strade come fiumi a Palermo, allagamenti e disagi in città e in provincia [FOTO]

MeteoWeb

Nubi e piogge nelle scorse ore hanno creato disagi in Sicilia, ed in particolare a Palermo e provincia.

Il capoluogo siciliano è stato investito da una forte ondata di maltempo, per la quale la Protezione Civile regionale aveva diramato un’allerta meteo gialla.

Tra le zone maggiormente colpite vi è l’area del Papireto. La via Matteo Bonello, chiusa al traffico, si è nuovamente trasformata in un fiume, che si è ripreso quello che una volta era il suo corso, riversandosi sulle strade limitrofe come via Gioemi e via Gioiamia, allagate.

Segnalati disagi anche sul territorio di Misilmeri, in contrada Risalaimi.

