Un forte temporale, durato circa 20 minuti ha provocato allagamenti diffusi sull’isola di Lipari, nelle Eolie.

Molti isolani sono rimasti bloccati in casa e nei negozi.

Un vero e proprio fiume in piena si è formato nella via vicina al Corso Vittorio Emanuele, strada principale di Lipari.

Oggi nelle Eolie giornata all’insegna del freddo, con vento da Nord e difficoltà anche nei collegamenti marittimi.

