Maltempo, forti piogge e qualche disagio in Toscana: neve a bassa quota nel Fiorentino – FOTO

L’irruzione fredda dell’Epifania ha portato la neve a bassa quota in Toscana, soprattutto nelle aree del Mugello e Romagna-Toscana a partire dalla notte. Le nevicate, spiega la Sala di Protezione Civile della Citta’ metropolitana di Firenze, “stanno continuando ad interessare le medesime zone ma in maniera meno intensa. Neve anche in zona Passo della Consuma, ma che, al momento, non crea disagi alla viabilita’“. All’Abetone, si registrano circa 20cm di neve fresca. Nella gallery scorrevole in alto, alcune foto delle nevicate.

Mezzi spalaneve con tecnici della Metrocitta’ sono attivi per garantire la percorrenza della viabilita’ di competenza. In Toscana fino alle 13 di oggi, e’ stato emesso dalla Protezione Civile regionale un codice giallo per pioggia, vento e neve a quota collinare. Nelle ultime ore, infatti, anche forti piogge hanno colpito la regione, accompagnate da temporali. Caduti 55mm di pioggia a Pisa, mentre in alcune aree della provincia, si sono registrati degli allagamenti stradali. La situazione più critica a San Miniato, dove sono caduti 63mm e il rio Enzi ha tracimato nelle campagne, coinvolgendo alcune auto: fortunatamente non si registrano feriti.

Nelle prossime ore, si assisterà ad un miglioramento delle condizioni sull’alta Toscana, mentre sull’Appennino e in bassa Toscana, le ultime piogge e deboli nevicate sopra i 7/800 metri si esauriranno in giornata.

