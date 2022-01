Maltempo, neve in diverse zone del Lazio: forti nevicate a Leonessa e Fiuggi – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Mentre sui settori nord-occidentali del Lazio si affacciano delle schiarite, le precipitazioni ora si concentrano sul settore meridionale della regione, comprese le aree montane oltre il confine delle Mainarde e in Abruzzo dove continua a nevicare insistentemente.

Una forte nevicata sta colpendo Leonessa (Rieti), imbiancando il centro città e la zona fino agli Impianti Sciistici Campo Stella – Hotel Campo Stella. La neve ha imbiancato anche il Cicolano, sempre nel Reatino, con temperature sui 0°C dai 600 metri.

In provincia di Frosinone, nevica lungo tutte le aree pedemontane e vallive dei Simbruini con accumuli degni di nota dai 500 metri di altitudine. Fiocchi di neve bagnata anche sulle zone più elevate di Frosinone, intorno ai 300-350 metri di altezza.

Nevica in modo intenso nelle zone montane della Valle Aniene, in provincia di Roma. Imbiancata la località di Campaegli, dove è in atto una forte nevicata oltre i 1.000 metri di altezza. Strade imbiancate nell’alto Sublacense. L’intensa nevicata ha già imbiancato i paesi intorno a Subiaco, dove il rientro a scuole potrebbe essere ancor più complicato specie per gli studenti delle superiori, tra il Covid e la neve.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, alcune immagini delle nevicate in atto nel Lazio.

