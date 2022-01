Maltempo, neve sui rilievi del Lazio: imbiancato il Terminillo, forte vento sulla costa nella notte

MeteoWeb

L’irruzione di aria fredda iniziata nella serata di ieri ha portato la neve sui rilievi del Lazio. Sulla strada per il Terminillo, la nota stazione invernale in provincia di Rieti, si registrano neve, ghiaccio e temperature in calo. L’Astral (la società regionale che gestisce le strade laziali) ha attivato anche i mezzi spargisale, intervenendo lungo la strada provinciale 10 Turistica del Terminillo e sulla SS4 bis del Terminillo dal chilometro 22 al 17.

Imbiancata anche la località Fontenova a Leonessa (quota 1.465 m s.l.m.), sempre sul Terminillo. Leggera nevicata anche a Campocatino (Frosinone) e sulle aree più elevate del Monte Cimino (Viterbo).

Nel corso della notte, un forte vento ha spazzato le aree costiere del Lazio. Sulla Maremma Laziale e a Civitavecchia, le raffiche hanno quasi raggiunto gli 80km/h. Raffiche di oltre 70km/h sono state rilevate sul litorale romano, tra Fiumicino e Ostia Lido.

A causa dei forti venti, un’intensa mareggiata ha sferzato la costa del litorale romano, portando sulle spiagge una nuova dose di detriti e rifiuti, oltre a qualche carcassa di animale. Tra queste, sulla spiaggia del Lungomare Lutazio Catulo ad Ostia, una grossa carcassa, probabilmente di un daino. Le onde, oltre a mettere di nuovo a dura prova le strutture balneari di Ostia, hanno superato anche le scogliere del piazzale a ridosso del faro di Fiumicino, allagandolo dinanzi al porticciolo di rimessaggio. Dal primo pomeriggio, la mareggiata sta via via scendendo d’intensità.

