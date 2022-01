Maltempo, tanta neve nel Riminese: scuole chiuse nell’alta Valconca

MeteoWeb

Freddo e neve hanno colpito nelle scorse ore la Romagna, dall’Appennino alla costa: le intense precipitazioni nevose registrate nell’entroterra riminese hanno portato i sindaci dell’alta Valconca a chiudere le scuole per la giornata di oggi.

Gli studenti di Gemmano, Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Saludecio e Sassofeltrio, rientreranno in classe domani.

Su tutto il territorio sono in azione i mezzi per la pulizia delle strade.