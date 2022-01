Maltempo in Sicilia, tanta neve sulle Madonie: spalaneve in azione – FOTO

MeteoWeb

La neve caduta nelle ultime ore sui rilievi della Sicilia ha trasformato le Madonie, in provincia di Palermo, in un paese delle meraviglie invernale. Come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto, uno spesso strato di bianco ricopre alberi e strade.

Per garantire la percorribilità delle strade innevate, dalle prime ore di questa mattina, sono entrati in funzione mezzi spalaneve della Protezione Civile e della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo, strutture alle quali il Sindaco della Città metropolitana, Leoluca Orlando, ha confermato “apprezzamento per il costante impegno”.