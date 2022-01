Maltempo Toscana, neve ad Arezzo: “disagi limitati al massimo”, domani scuole aperte

MeteoWeb

“Con l’ufficio manutenzione e viabilità ci siamo attivati fin dalla serata di ieri, con l’uscita preventiva dei mezzi spargisale, per limitare al massimo i disagi che la nevicata prevista avrebbe potuto causare alla mobilità sia in città che nelle frazioni. Operatori e mezzi del Comune hanno ripreso il lavoro fin dalle prime ore della mattinata di oggi con mezzi spazzaneve. Nel pomeriggio, dato l’annunciato abbassamento delle temperature notturne e le possibili gelate, usciranno di nuovo gli spargisale sia nel centro che nelle zone periferiche al fine di prevenire ogni pericolo e mettere in sicurezza la viabilità. Lavoreremo senza sosta per limitare al massimo ogni disagio“: l’assessore Alessandro Casi sta seguendo minuto per minuto la situazione con gli uffici della manutenzione e viabilità, monitorando ogni criticità nella città di Arezzo.

“Invito tutti alla prudenza – ha affermato il comandante della Pollzia municipale Aldo Poponcini – Ricordo agli automobilisti l’obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve per gli spostamenti“.

Nessuna chiusura per maltempo è stata prevista per le scuole dall’Amministrazione comunale.