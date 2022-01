Meteo, ancora un mare di nebbia intorno all’Italia: fino a +16°C su Alpi e Appennini, appena +1°C a Chioggia e +2°C a Padova

MeteoWeb

Continua questo inizio 2022 contrassegnato, dal punto di vista meteorologico, dalla nebbia in Italia e nel Mediterraneo. Anche oggi, come sabato 1 gennaio, un mare di nebbia avvolge l’Italia, giungendo fino allo Stretto di Gibilterra. Lo dimostrano le spettacolari immagini offerte dai satelliti, in cui si può vedere tutto il Mediterraneo occidentale coperto da un manto grigio.

Nel nostro Paese, la nebbia si estende, oltre che sulle coste, anche nelle aree di pianura, mantenendo le temperature basse tramite il processo di inversione termica. Restano oltre media, invece, le temperature in quota, in particolare su Alpi e Appennini, dove i valori raggiungono fino a +15°C-16°C.

È così che si registrano le seguenti temperature massime: +16°C a Prerichard, Piane di Mocogno, +15°C a Cuneo, Elva, Barcenisio, Sant’Annapelago, Frassinoro, +14°C a Ceresole Reale, Montagna in Valtellina, Loiano, +13°C a Bardonecchia, ma anche +1°C a Chioggia, +2°C a Padova, Vicenza, Rovigo, +3°C a Venezia, Verona, Treviso, +4°C a Piacenza, Alessandria, Voghera, Udine, Pordenone, +5°C a Fidenza, +6°C a Pavia, Lodi, Asti.

Segnaliamo anche +11°C a Roma, +14°C a Napoli, Cagliari, +15°C a Palermo, +19°C a Catania.