Tutti i segreti delle Irukandji, meduse minuscole ma pericolosissime: gli scienziati hanno schiuso con successo le uova, ecco perché è importante

La medusa Irukandji potrebbe essere nata dall’immaginazione di uno scrittore horror di fantascienza. Sembra apparentemente insignificante e innocua, ma il suo corpo è una trappola biologica esplosiva. Nella maggior parte delle meduse sono solo i tentacoli a essere tempestati di minuscole cellule urticanti simili a arpioni e cariche di veleno, note come nematocisti. Ma nelle Irukandji, anche la campana è armata di queste armi tossiche: ben 5000 per centimetro quadrato! Un incontro con una Irukandji può portare presto un umano adulto a combattere per la propria vita.

Come la maggior parte delle meduse, l’Irukandji è trasparente ma è minuscola – non più di 2,5cm di larghezza – quindi è improbabile vederla arrivare e allontanarsi. E anche se si riuscisse, i suoi tentacoli sono estensibili, raggiungendo fino a quattro volte la loro lunghezza rilassata.

Questa medusa prende il nome dal popolo Irukandji, pescatori tradizionali il cui paese comprende il mare al largo delle regioni costiere vicino a Cairns, nel Queensland (Australia). Sebbene questa sia stata l’area in cui la medusa è stata riconosciuta per la prima volta, la sua distribuzione è molto più ampia. E con sempre più persone che si avventurano nelle acque dove sono presenti, le segnalazioni di punture stanno diventando sempre più comuni e il controllo scientifico dell’Irukandji è aumentato.

Ma la ricerca sulle specie in natura ha avuto dei limiti. Sebbene sia stato possibile raccogliere queste minuscole creature quasi invisibili nel loro habitat naturale di notte usando le luci, gli scienziati hanno lottato per studiarle in un ambiente di laboratorio controllato e non sono stati in grado di riprodurle in cattività.

Ora per la prima volta al mondo, il Prof. Jamie Seymour e il suo team di ricercatori sulle meduse, che lavorano in un laboratorio soprannominato eduQuarium presso il campus di Cairns della James Cook University, sono riusciti ad allevare l’Irukandji in cattività. È un risultato che ha richiesto 20 anni di lavoro ed è un passo avanti fondamentale nella mitigazione della minaccia rappresentata da questa intrigante specie di meduse. Significa anche che abbiamo finalmente la possibilità di apprendere i segreti di una creatura che produce una delle esperienze più terribilmente dolorose conosciute dagli esseri umani.

L’Irukandji e gli incontri umani

Jamie Seymour è un esperto globale di meduse e di molte altre pericolose creature marine. Protette in vasche che si estendono intorno alle pareti del suo laboratorio, c’è una serie di animali marini letali, ma le protagoniste sono le meduse Irukandji nelle loro vasche rotonde, progettate senza angoli per evitare di danneggiare i loro corpi morbidi.

Seymour comprende il dolore di una puntura di Irukandji meglio di tutti: è uno dei rischi della sua ricerca e finora è stato punto 11 volte. “Sì, ho provato il dolore di una puntura di Irukandji molte volte in passato. Non è qualcosa di cui sono orgoglioso e sono 11 errori che vorrei non aver commesso. Quindi, su una nota più positiva, almeno ho una profonda familiarità con l’incredibile dolore e disagio che le vittime possono soffrire, e non lo augurerei al mio peggior nemico“, ammette l’esperto.

Come per molte cose su questa medusa poco conosciuta, i suoi letali arpioni velenosi sono unici nel regno animale. Sicuramente sono morte delle persone in seguito all’avvelenamento da parte dell’Irukandji, cedendo agli effetti delle potenti tossine e dell’incredibile dolore, ma è raro. Le morti registrate sono solo due ma c’è preoccupazione che queste meduse possano essere state responsabili di più morti di quelle attribuite loro direttamente e che per vari motivi, incluso l’impatto del cambiamento climatico sulla loro distribuzione, gli incontri tra Irukandji e umani sono in aumento. Ed è questo che rende così importante la scoperta di come allevarli.

Gli Irukandji hanno sessi separati e fare “piccoli di medusa” è complesso. Gli scienziati ancora non sanno esattamente come i sessi si collegano in natura, forse aggregandosi, seguendo qualche segnale chimico o ambientale o semplicemente incontrandosi per caso. Ma quando lo fanno, il maschio versa lo sperma, la femmina le uova e, se tutto va per il verso giusto, le uova vengono fecondate e si schiudono in larve, note come planule. Dopo aver galleggiato nel plancton, le larve di planula si depositano su un substrato, dove ciascuna si trasforma in un polipo, parti del quale diventano infine meduse adulte che nuotano liberamente.

I ricercatori sono già riusciti a raccogliere questi adulti e a farli deporre le uova. Ma non sono riusciti a far schiudere le uova, fino ad ora. Il Dott. Rob Courtney, membro del team, ha risolto il problema con pazienza e un po’ di fortuna. Gli sforzi iniziali per allevare Irukandji erano basati sullo sviluppo e sui tempi di schiusa delle meduse, che di solito richiedono meno di tre settimane. L’utilizzo di questo come modello non ha prodotto alcun successo, quindi Courtney ha esteso il periodo di osservazione. Quello che ha scoperto è stato straordinario. Le uova della medusa Irukandji potrebbero entrare in una fase dormiente e richiedere fino a sei mesi per schiudersi. Ciò che fa schiudere le uova è ancora sconosciuto, sebbene siano stati ipotizzati la luce, la temperatura dell’acqua e altri segnali ambientali e siano attualmente in fase di test.

Per la prima volta al mondo, il team sta ora allevando con successo la propria famiglia di meduse mortali, che consentirà l’espansione della ricerca sulla comprensione dell’ecologia alimentare di Irukandji e delle soglie ambientali di temperatura e salinità della specie. E questo dovrebbe permettere di prevedere meglio quando e dove è probabile avere Irukandji. Aumenterà anche la nostra comprensione degli effetti del cambiamento climatico sulle specie, che sta estendendo l’area di distribuzione delle creature pericolose più a sud. Le Irukandji non sono più solo un problema delle calde acque tropicali del nord Queensland. Sono presenti fino a K’gari (Fraser Island) e Mooloolaba, appena a nord di Brisbane. I dati raccolti dal team di Seymour aiuteranno la gestione delle meduse e gli sforzi educativi per proteggere le persone quando nuotano.

Sebbene il numero di punture sia ancora relativamente basso, le potenziali implicazioni per la salute pubblica sono enormi se i numeri aumentano, come atteso con una prevista espansione verso sud di queste meduse. Già quasi il 100% delle punture di Irukandji richiede il ricovero in ospedale e spesso l’evacuazione medica in elicottero. Potrebbero esserci gravi conseguenze finanziarie per le comunità costiere che dipendono fortemente dal turismo in caso di aumento dei tassi di puntura.

Sindrome di Irukandji

Il termine sindrome di Irukandji è stato coniato negli anni ’50 dal medico e storico della natura Hugo Flecker per descrivere una serie di sintomi inspiegabili visti all’epoca in un certo numero di nuotatori. Tuttavia, è stato il patologo Jack Barnes a scoprire che la causa di questa sindrome era una minuscola medusa che aveva scoperto. In seguito sarebbe diventato il suo omonimo scientifico, Carukia barnesi, e la specie comunemente nota come Irukandji. Come ci è riuscito? Forse incautamente, ha usato se stesso, suo figlio adolescente e un bagnino volontario come cavie umane, pungendo tutti con una Irukandji. Si sono ammalati gravemente ma sono sopravvissuti.

Seymour afferma che il dolore non si sente subito dopo essere stato punto ma ti coglie di sorpresa. Poi si prova nausea e difficoltà respiratorie e tutto il corpo è trafitto dal dolore. Sembra, spiega l’esperto, come avere un elefante seduto sul petto. Altri sintomi includono vomito, forti mal di testa, liquido nei polmoni, insufficienza cardiaca e un forte aumento della pressione sanguigna, con conseguente morte in alcuni casi.

Gli scienziati hanno ora scoperto che anche altre specie di meduse, in particolare altri cubozoi, danno origine a questa sindrome. Ci sono almeno altre 8-12 specie di meduse Irukandji che si trovano nelle acque australiane. La maggior parte è stata documentata nelle acque più calde della costa orientale. La ricerca ha rivelato che a loro piace estendere i tentacoli e hanno causato feriti in altre parti del mondo. Purtroppo non ci sono test definitivi che possano confermare se i pazienti siano vittime di punture di Irukandji. Anche il trattamento della sindrome è complesso a causa dei vari sintomi, quindi è facile dare origine ad una diagnosi sbagliata.

Anche se lo sviluppo di un antiveleno sembra ovvio, farlo sarà costoso e richiederà anni. È anche complicato dato il numero di specie che causano la sindrome e i loro diversi profili di veleno, quindi è improbabile che si tratti di uno scenario adatto a tutti. Ad oggi l’unico trattamento sicuro è la prevenzione: rispettare i segnali di pericolo, evitare l’acqua durante le stagioni di picco (che variano a seconda della località), indossare tute antimedusa o evitare del tutto l’oceano a favore della piscina locale.

Predatori attivi

È un’idea sbagliata quella secondo cui le meduse galleggiano casualmente negli oceani. Alcune, come gli Irukandji, sono predatori attivi. Un adulto ha quattro tentacoli, uno appeso a ciascun angolo della sua campana a forma di scatola. Questi possono essere 40 volte la lunghezza del corpo – fino a 1 metro di lunghezza – e possono espandersi e contrarsi.

Punteggiati lungo i tentacoli, ci sono fitti fasci di nematocisti carichi di veleno che vengono usati come esche. L’Irukandji estende i suoi tentacoli e li contorce per attirare i pesci. Qualsiasi cosa così sfortunata da abboccare riceve una scarica di veleno. Una volta catturata la preda, i tentacoli si contraggono rapidamente; la preda viene tirata nella bocca e nello stomaco, pre-digerita, spinta lungo i tentacoli cavi, assorbita e fatta passare attraverso l’altra estremità.

Le Irukandji pescano solo durante le ore diurne e le loro braccia si contraggono di notte quando non serve pescare perché la preda non può vedere l’esca mortale. Gli esemplari più grandi contraggono i loro tentacoli più frequentemente rispetto agli esemplari piccoli. L’ipotesi è che man mano che diventano più grandi, debbano mangiare di più e attirare prede più grandi.

Scoprire esattamente cosa predano in quale fase del loro ciclo di vita è importante anche per mantenere in vita i cuccioli di meduse in cattività. “Ci sono così tante incognite con l’Irukandji e la dieta è una”, spiega l’acquariofila Sally Turner, assistente di ricerca nel laboratorio di Seymour. “Alcuni cibi non li toccano, o li sputano fuori, mentre altri cambiano l’opacità del corpo delle meduse. È come cercare di sviluppare un menu per bambini esigenti”. Finora, è stata una questione di tentativi ed errori accompagnati da tanta pazienza. Risolvere questi enigmi aiuterà a costruire un quadro di come queste meduse sopravvivono e di altri fattori che possono potenzialmente influenzare il luogo in cui si trovano.

La dottoranda Emily O’Hara ha viaggiato dall’altra parte del mondo per unirsi al team e studiare la letalità delle nematocisti delle Irukandji. “Quando ho guardato per la prima volta le nematocisti, non mi aspettavo di vedere una tale complessità. Per un animale che non ha un cervello è incredibilmente sofisticato in tutto ciò che fa, anche a livello microscopico. Questo senza dubbio aiuta a spiegare perché è un predatore così formidabile”. Il team ha anche scoperto che non tutte le nematocisti sono uguali. Esistono diverse nematocisti per diverse funzioni e tutte hanno profili di veleno diversi. In particolare, le nematocisti nella campana sono diverse da quelle nei tentacoli e gli scienziati stanno ancora cercando di determinare il motivo.

Le Irukandji sono velenose in tutte le fasi del loro ciclo vitale. Tuttavia, il veleno cambia man mano che invecchiano e passano dalla loro dieta iniziale di invertebrati a vertebrati. Le variazioni nei profili del veleno variano anche tra i tentacoli, la campana e le diverse posizioni geografiche. Ora sembra che più la ricerca di Seymour e del suo team rivela, più domande si creano. Il riscaldamento degli oceani cambierà i profili del veleno delle Irukandji? E in che modo questo influenzerà i sintomi delle punture, i potenziali trattamenti, la sicurezza e le strategie di gestione? Avere le risposte a queste domande garantirà la migliore risposta di salute pubblica e, si spera, che anche il tasso di mortalità a seguito delle punture di Irukandji rimanga basso.