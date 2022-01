Messico, archeologi recuperano la scultura dell’uomo coyote: gettata nuova luce sulla civiltà Atzeca

MeteoWeb

Gli archeologi dell’Instituto Nacional de Antropología e Historia in Messico hanno recuperato un importante manufatto della cultura preispanica: una figura monumentale con la testa di coyote appollaiata su un trono. Conosciuto come l’uomo coyote di Tacámbaro, un’area nello stato centrale messicano di Michoacán, la scultura è stata scoperta quasi 30 anni fa durante i lavori di costruzione nel comune. Il manufatto è stato conservato in una collezione privata fino a quando non è stato recuperato dal Centro NAH Michoacán attraverso una legge federale messicana che regola la proprietà e la conservazione dei beni culturali nazionali.

Il quartiere di Llanos de Canícuaro a Tacámbaro, dove l’uomo coyote fu portato alla luce per la prima volta, era il sito della città tarasca di Tzintzuntza, che significa “luogo dei colibrì” nella lingua Purépecha. Le rappresentazioni degli spiriti dei coyote erano prolifiche nell’antico insediamento, sebbene pochi fossero alti o finemente scolpiti come la scultura recuperata.

In una dichiarazione, l’INAH ha affermato che i suoi specialisti stanno ora valutando lo stato dei lavori, poiché una serie di fratture sono state causate durante la sua grossolana estrazione da parte del comune. Una volta eseguita la conservazione, ci si aspetta che “abbia un posto d’onore all’interno della collezione archeologica del museo comunitario del consiglio comunale“, secondo l’istituto.

Sull’importanza della scultura, l’archeologo José Luis Punzo ha detto: “Sappiamo che gli ultimi signori di Tzintzuntzan, che scrissero la Relacion de Michoacán, furono i cosiddetti uacúsecha, il ‘lignaggio dell’aquila’. Accanto a questo c’era un’altra grande città sul lago Pátzcuaro, Ihuatzio, che significa “luogo dei coyote”, dove si trova la maggior parte di queste sculture. Una delle ipotesi è che le sculture dell’uomo coyote potrebbero rappresentare una dinastia che governava questo luogo, anche prima che la storia di Uacúsecha fosse scritta“, ha aggiunto l’archeologo.