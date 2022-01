Messina, nuova piattaforma di Sorveglianza Covid: “strumento innovativo, per la prima volta in Sicilia traccerà tutte le positività mettendo fine alle criticità”

MeteoWeb

“Dopo alcuni mesi di implementazione la struttura dell’emergenza Covid 19 di Messina si dota, prima in Sicilia, di una piattaforma sempre più performante che oltre ai dati dei tamponi effettuati dalle USCA consente di aggregare anche quanto comunicato da laboratori privati e farmacie condividendo con le amministrazioni il tracciamento in tempo reale dei cittadini, solo con un click, mettendo fine alle criticità vissute dalla nostra provincia. Questo sistema innovativo potrà essere messo a supporto anche di altre realtà provinciali“: lo ha affermato il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze che ha aggiunto: “L’Ufficio commissariale sta predisponendo le credenziali della nuova piattaforma “Sorveglianza Covid” per tutti i Sindaci della provincia di Messina, in modo da fornire dati sempre aggiornati sul numero sia degli attuali positivi che dei nuovi contagiati del giorno. Si tratta di uno strumento all’avanguardia che permetterà ai primi cittadini di conoscere in tempo reale la situazione epidemiologica del loro territorio, predisponendo le misure adatte al contenimento della pandemia”.

Il sistema, che verrà progressivamente aggiornato, consentirà nel prossimo futuro anche la comunicazione, a portata di click, di ulteriori dati quali isolamenti, quarantene e percentuali di immunizzazione dei singoli comuni.