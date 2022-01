Meteo, allerta per una grande tempesta invernale sugli USA orientali: in arrivo tanta neve, ghiaccio e forti venti

MeteoWeb

Una tempesta di neve potrebbe creare caos in un ampio corridoio degli Stati Uniti orientali durante il weekend, portando abbondanti quantità di neve, ghiaccio, forti piogge e raffiche di vento in tutta la costa orientale e nelle aree interne. Allerte per tempesta invernale sono stati emessi in molte località: Roanoke, Virginia; Charleston, Virginia Occidentale; Pittsburgh; e Binghamton e Syracuse, New York, sono solo alcuni dei luoghi in cui le allerte sono in vigore. A Roanoke e Charleston, la neve può mescolarsi o trasformarsi in ghiaccio al culmine della tempesta.

Un’irruzione di aria fredda dietro una potente tempesta sul Canada atlantico alla fine di questa settimana porterà al forte maltempo invernale mentre una tempesta si tuffa verso sud attraverso il Midwest prima di raggiungere il Sud-Est e virare poi verso nord-nordest lungo o appena nell’entroterra della costa atlantica. “Sembra che una tempesta molto forte scatenerà neve molto significativa nelle parti interne del Nord-Est, in particolare dagli Appalachi fino alle alture dello stato di New York e nel nord del New England“, ha affermato Jon Porter, capo meteorologo di AccuWeather.

Tra domenica 16 e lunedì 17 gennaio, la tempesta ha il potenziale per portare un periodo di forti nevicate sul suo fianco nord-occidentale freddo e pesanti piogge o pesanti nevicate che cambiano in pioggia sul suo fianco sud-orientale più caldo. Si prevede che l’imminente tempesta porterà 30-45cm di neve sugli Appalachi mentre solo una piccola quantità di neve è probabile ad Atlanta, Washington D.C. e New York City. Sono previste grandi alterazioni della circolazione per via del maltempo durante il weekend.

Durante il picco della tempesta, in parti degli Appalachi centrali e all’inizio della tempesta vicino alla costa atlantica, la neve potrà cadere ad un ritmo di 2,5-7,5cm all’ora. Un tasso di questa intensità può seppellire rapidamente le strade e sovraccaricare il personale stradale, specialmente lungo le strade soggette a un intenso volume di traffico. È probabile che la neve cada per tutta la durata della tempesta in alcune parti degli Appalachi.

Anche in alcune aree in cui si prevede principalmente pioggia lungo la I-95 nel medio Atlantico e parte del New England, è possibile l’accumulo di qualche centimetro di neve, con il rischio di ghiaccio. Tuttavia, i meteorologi di AccuWeather hanno notato che uno spostamento nella traiettoria della tempesta di 80km influenzerà il risultato. “Se la tempesta riuscisse a spostarsi a circa 80km dalla costa mentre si dirige verso nord, le città della I-95 da Washington D.C., a Filadelfia, New York e Boston potrebbero essere sepolte dalla neve con poca o nessuna pioggia e ghiaccio“, ha affermato Bill Deger, meteorologo di AccuWeather. In tal caso, si svilupperebbe un vero e proprio nor’easter e potrebbero svilupparsi persino condizioni di blizzard lungo il corridoio I-95.

Se la tempesta prende una traiettoria molto più a ovest della I-95, la neve più intensa cadrà invece lungo le pendici occidentali degli Appalachi fino a parti della Valle dell’Ohio e parte della regione dei Grandi Laghi, anche se i meteorologi AccuWeather affermano che questo scenario appare meno probabile. La pioggia si diffonderebbe dal corridoio I-95 alle aree ben a nord e ad ovest.

Anche il ghiaccio e la pioggia gelata potrebbero essere un problema importante dalla Georgia settentrionale alla Virginia poiché la tempesta invernale si sposta verso nord da sabato sera a domenica notte. Le condizioni di viaggio potrebbero diventare insidiose sulle principali autostrade della regione, comprese quelle intorno a Charlotte e Raleigh, nella Carolina del Nord; Greenville e Columbia, Carolina del Sud; e Atlanta. Sono possibili anche blackout prolungati.

Ma non è tutto. Mentre la tempesta si sposta verso nord-nordest lungo la costa atlantica, è probabile che si manifestino altri pericoli. I venti in intensificazione porteranno a un periodo di inondazioni costiere ed erosione delle spiagge. Sul bordo sud-orientale della tempesta, i temporali potranno diventare abbastanza forti da provocare grave maltempo dalla Florida alle Carolina costiere e forse a Long Island, New York e nel New England orientale.

La tempesta ha il potenziale di bloccare i viaggiatori sulle autostrade e negli aeroporti mentre si spostano per il lungo weekend festivo negli USA.