Meteo, Capodanno bollente in Europa: +26°C in Spagna e +24°C in Francia, +16°C a Londra per il primo dell’anno più caldo mai registrato

MeteoWeb

Un poderoso anticiclone sta inglobando l’Europa occidentale, regalando un Capodanno eccezionalmente caldo. Se in Italia sono stati raggiunti picchi di +24°C al Sud e valori di oltre +20°C su Alpi e Appennini, gli altri due Paesi europei più caldi nel primo giorno del 2022 sono stati Spagna e Francia.

La Spagna ha registrato picchi di +26°C a Yecla, +25°C a Bilbao, +24°C a Villanueva de Cordoba, +23°C a Santander, Murcia, +19°C a Madrid. La Francia ha registrato +24°C, a Pau, sui Pirenei, e a Biarritz, +22°C a Tarbes, +21°C a Bordeaux.

Dopo la Vigilia di Capodanno più calda mai registrata nel Regno Unito, con i +16,5°C raggiunti a Bala (Galles), oggi Londra ha raggiunto +16,3°C, che hanno battuto il record per il Capodanno più caldo mai registrato nel Paese (il record precedente era di +15,6°C stabilito a Bude, in Cornovaglia, nel 1916).

Anche Scozia e Galles hanno stabilito i loro nuovi record di temperatura massima per il giorno di Capodanno, con i +15,9°C registrati ad Achnagart (Scozia) e i +15,6°C registrati ad Hawarden (Galles). Inoltre, con +13,2°C, Chivenor (Inghilterra) ha stabilito un nuovo record per la temperatura minima più alta registrata a Capodanno e nel mese di gennaio in Inghilterra e nel Regno Unito (il record precedente del Paese era di +13,1°C, stabilito nel gennaio 2016).