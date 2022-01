Meteo, forte nevicata sui versanti della Sila esposti ad est: le FOTO in diretta

MeteoWeb

Nella notte e per quasi l’intera mattinata odierna un’intensa e copiosa nevicata ha interessato la Sila Greca e la Sila Grande – versante esposto allo Jonio, interessando pure i paesi della presila crotonese dove la quota neve è scesa a circa 400/500 m. La neve, spinta dai venti di nord-est sta creando disagi soprattutto a San Giovanni in Fiore (CS) – 1100 metri sul livello del mare dove in alcune zone sono caduti in media 25 cm di neve nell’area urbana e almeno 30 al villaggio Germano a circa 1200 m. Neve a Longobucco e Bocchigliero, Savelli e Castelsilano, dove sono caduti circa 15 cm di neve. Neve anche nel crotonese a Caccuri e Cerenzia dove si registrano punte di 5 cm. Disagi alla circolazione soprattutto nelle prime ore della mattinata dove alcuni mezzi pesanti hanno provocato rallentamenti alla circolazione. In azione i mezzi ANAS, della provincia di Cosenza e dei comuni interessati. Le foto sono state realizzate a San Giovanni in Fiore nel primo pomeriggio di oggi dal nostro affezionato collaboratore Gianluca Congi.