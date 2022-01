Meteo: dai +54,4°C degli USA ai +48,8°C di Siracusa, i record di caldo del 2021- DATI

MeteoWeb

Secondo i dati del Copernicus Climate Change Service, gli ultimi sette anni sono stati, con ampio margine, i sette più caldi in assoluto a livello globale. In questi sette anni, il 2021 si colloca tra gli anni più freschi, insieme al 2015 e al 2018. Sono stati tanti i record di temperatura registrati lo scorso anno, uno dei quali ci riguarda anche da vicino, cioè la temperatura registrata a Siracusa nel mese di agosto che, se confermata, andrà a costituire il nuovo record di caldo in Europa.

In questo articolo, riportiamo i record di temperatura (confermati o in attesa di convalida) registrati nel mondo durante il 2021.