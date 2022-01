Meteo, inizia una notte di freddo polare al Sud: gelo sulle coste della Puglia, -12°C in Sila. Le temperature in diretta

MeteoWeb

E’ iniziata una notte polare al Sud Italia, ai margini della grande irruzione fredda che sta colpendo Grecia, Turchia e Mediterraneo orientale. Le temperature sono molto basse in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria: spiccano i -12°C attuali sull’altopiano della Sila, dove nevica copiosamente fino a bassa quota. Abbiamo +1°C a Cosenza e +6°C a Reggio Calabria, ma la Regione più fredda è la Puglia, maggiormente esposta alle fredde correnti provenienti dai Balcani. Abbiamo +3°C a Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia, mentre Bari è ancora a +5°C come Barletta e Bisceglie. Temperature sottozero nelle zone interne, da Altamura a Martina Franca e Alberobello, mentre Ostuni e Francavilla Fontana sono a +2°C. In Basilicata spiccano 0°C a Matera. Un forte vento nord/orientale sta interessando tutta la fascia jonica: a Reggio Calabria ha superato gli 80km/h in serata. Le temperature crolleranno ulteriormente nel corso della notte, ma quest’irruzione durerà molto poco. Già domani la colonnina di mercurio sarà in lieve aumento, e Mercoledì 26 risalirà in modo più deciso.