Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Botricello, +19°C a Taranto e Stazzano, +10°C ad Agropoli e Foligno

MeteoWeb

La nebbia l’ha fatta da padrona in diverse zone d’Italia, da Nord a Sud, in queste quasi 48 ore da quando è iniziato il 2022. Per contro, restano oltre media le temperature in quota, soprattutto su Alpi e Appennini.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 2 gennaio 2022, in alcune località italiane: