Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C ad Aosta, +19°C a Bolzano, +11°C a Sassari e Catanzaro

In attese del peggioramento del tempo previsto per l’inizio della prossima settimana, a causa di un impulso moderatamente freddo proveniente dal Mare del Nord, oggi si sono registrare in Italia temperature superiori alla media, con un picco di +22°C ad Aosta.

Di seguito, le temperature massime di oggi, domenica 30 gennaio 2022, in alcune località italiane: