Meteo, le temperature minime di oggi: -8°C a Lagdei e Saliceto, -3°C a Cortina d’Ampezzo, +10°C a Porto Torres

Un nucleo instabile relativamente freddo sub polare è giunto ieri sull’Italia apportando un ennesimo peggioramento invernale e nevicate diffuse sulle regioni centrali. Oggi la temperatura sarà in ulteriore calo anche verso l’estremo Sud e l’azione del minimo depressionario si abbasserà in latitudine andando a interessare con fenomeni più insistenti e forti le aree via via più meridionali tra la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 10 Gennaio 2022, in alcune località italiane: