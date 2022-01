Meteo, le temperature minime di oggi: -2°C a Borgorose, -1°C a Serra San Bruno, +15°C a Camponocecchio, San Salvatore di Fitalia e Lanusei

MeteoWeb

L’alta pressione dei giorni scorsi va in archivio e, progressivamente, prendono piede correnti instabili e sempre più fredde di matrice artica o scandinava. Un primo attacco a opera di queste correnti più fredde settentrionali all’Italia, avrà luogo nella giornata di oggi, poi con prosecuzione in quella dell’Epifania, seppure in forma attenuata.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 5 Gennaio 2022, in alcune località italiane: