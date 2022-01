Meteo USA, possibile ciclone bomba nel weekend: una grande tempesta di neve con forti venti colpirà il New England, a rischio anche New York

MeteoWeb

Una grande tempesta invernale dovrebbe prendere forma lungo la costa orientale degli USA nel corso del weekend. È molto probabile che il New England riceverà il peggio della tempesta, ma parti delle Carolina orientali e delle principali città del Medio Atlantico potrebbero almeno subire un colpo di striscio dalla tempesta.

Secondo Bernie Rayno, meteorologo di AccuWeather, la tempesta si intensificherà rapidamente al largo della costa atlantica, accumulando molta neve e vento. “Questa potrebbe essere un’enorme tempesta di neve per il New England“, ha affermato Rayno, aggiungendo che la minaccia per 15cm o più di neve aumenta per le località più a nord lungo la costa orientale, con il New England che affronta la minaccia più alta.

Ci sono tutte le indicazioni per lo sviluppo e il rafforzamento di una tempesta al largo della costa atlantica meridionale alla fine di questa settimana. Tra venerdì 28 e sabato 29 gennaio, la tempesta potrebbe intensificarsi abbastanza da essere classificata come un ciclone bomba mentre si sposta verso nord in direzione del New England. Un ciclone bomba si verifica quando la pressione centrale di una tempesta si riduce di almeno 24hPa entro 24 ore. Quando la pressione precipita, i venti corrono verso il centro della tempesta a un ritmo più veloce. I venti possono portare con sé una grande quantità di umidità e liberarla sotto forma di abbondanti precipitazioni. Se l’aria è abbastanza fredda, possono verificarsi forti nevicate e bufere di neve.

È necessario monitorare ancora la potenziale traiettoria della tempesta e quanto si avvicinerà alla costa, il che avrà un enorme impatto sulle previsioni per il Medio Atlantico. Attualmente, è probabile che la furia della tempesta in termini di forti venti e forti nevicate avrà un impatto sul New England fino alle parti vicine del Canada. Solo i venti della tempesta creano preoccupazioni per blackout e inondazioni costiere e in alcune aree potrebbero verificarsi gravi alterazioni alla viabilità a causa delle forti nevicate. La tempesta potrebbe facilmente produrre raffiche diffuse tra 65 e 95km/h o superiori nelle zone costiere. Nelle località costiere dove si verificano i venti più forti, le raffiche di vento potrebbero raggiungere l’intensità di un uragano, ossia 120km/h.

Tuttavia, la traiettoria esatta della tempesta non solo determinerà quale parte del New England riceverà 30cm o più di neve, ma anche se parte della regione del Medio Atlantico potrebbe finire nella zona di forti nevicate o semplicemente affrontare un’intensificazione dei venti freddi. Uno spostamento verso ovest nella traiettoria della tempesta di 80km potrebbe significare che le aree dalla Penisola di Delmarva fino a gran parte del New Jersey e del sud-est di New York, comprese New York e Filadelfia, riceveranno forti nevicate e raffiche di vento che potrebbero portare a grandi alterazioni della viabilità. Questo stesso tipo di traiettoria potrebbe consentire alla pioggia o al nevischio di mescolarsi a Cape Cod, nel Massachusetts, e forse anche a Boston e Long Island, nello stato di New York.

D’altra parte, una traiettoria 80km più a est potrebbe significare bufera di neve per Boston e Cape Cod con pochissima neve per il Medio Atlantico. Potrebbe cadere un po’ di neve anche sulle aree orientali delle Carolina, ma ciò dipenderà dalla traiettoria precisa della tempesta.

Le condizioni di viaggio possono diventare insidiose già venerdì notte dal Medio Atlantico al sud del New England e persistere fino a domenica 30 gennaio sulla scia della tempesta. La tempesta in arrivo potrebbe comportare ritardi e cancellazioni dei voli.

Nell’immediata scia della tempesta, un’altra irruzione di aria artica colpirà gli USA orientali e potrebbe causare impatti aggiuntivi come un rapido congelamento delle superfici bagnate o fangose. Il freddo rigido potrebbe anche comportare il rischio di gelate per aree fino all’estremo sud della Florida.