Meteo Veneto, nuvole lunedì 17 ma poi tempo stabile: attenzione alle nebbie in pianura

MeteoWeb

Una modesta saccatura, in arrivo da nord-ovest, lambirà il Veneto, portando un aumento della nuvolosità tra domenica e lunedì. Seguirà tra martedì e mercoledì una fase di tempo stabile ben soleggiato in montagna, caratterizzato dalla presenza di nubi basse e nebbie in pianura. Giovedì pressione in diminuzione per l’arrivo di una saccatura dal Nord Europa, che porterà annuvolamenti sparsi.

Pomeriggio/sera di Domenica 16

Cielo sereno con aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. In pianura probabili nebbie in serata. Temperature diurne prevalentemente in diminuzione. In quota rinforzo dei venti da nord-ovest a fine giornata.

Lunedì 17

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con nubi basse, foschie e nebbie in pianura in parziale dissolvimento nelle ore centrali.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione o localmente stazionarie nei valori minimi sulla pianura sud-occidentale, ma ancora con diffuse gelate nelle ore più fredde.

Venti: In quota settentrionali moderati/tesi, anche forti sulle cime dolomitiche; nelle valli variabili salvo temporanei rinforzi di Foehn. In pianura deboli variabili, in prevalenza occidentali nella seconda parte della giornata, con possibili rinforzi di Foehn sulle zone pedemontane occidentali.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 18

Cielo: Cielo poco nuvoloso in montagna, presenza di nubi basse, foschie e nebbie in pianura, in parziale dissolvimento nelle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, in locale rialzo in pianura e in diminuzione in quota. Massime tendenti al rialzo.

Venti: In quota settentrionali, in attenuazione fino a deboli a fine giornata; altrove deboli variabili, salvo temporanei modesti rinforzi da nord in pianura nella prima parte della giornata.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 19

Tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno su zone montane e pedemontane, nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie nelle ore più fredde sul resto della pianura. Temperature minime in locale variazione, massime in diminuzione.

Giovedì 20

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Temperature in rialzo le minime in pianura e le massine sulle zone sud-occidentali, prevalentemente in calo gli altri valori.