Meteo, Vigilia dell’Epifania di caldo folle in tutt’Italia: +24°C in Calabria e +17°C in pianura Padana, temperature primaverili

Vigilia dell’Epifania di caldo anomalo, oggi, su gran parte d’Italia: non solo al Sud, con temperature folli per Gennaio in Calabria dove sfioriamo i +25°C nella Valle del Crati, ma anche al Nord con punte di +17°C in pianura Padana. Le temperature sono sensibilmente superiori rispetto alle medie del periodo in tutto il Paese, nonostante il maltempo che sta interessando le Regioni settentrionali e soprattutto Liguria e Nord/Est, dove sono in atto nubifragi. La colonnina di mercurio, nelle ultime ore, ha raggiunto +24°C a Rende e Luzzi, +23°C a Cosenza e Castrolibero, +22°C a Lamezia Terme e Mileto, +21°C a Palermo, Pantelleria, Pedara, Cefalù, Amantea e San Pietro in Guarano, +20°C a Reggio Calabria, Siracusa, Pescara, Foggia, Barletta, Catanzaro, Vibo Valentia, Montalto Uffugo, Soveria Mannelli, Paola, Pace del Mela, Terme Vigliatore, Trecastagni, Brolo, Carini, Serra San Bruno, Barcellona Pozzo di Gotto e San Severino Marche, +19°C a Catania, Torre Annunziata, Battipaglia, Termoli e Bisceglie, +18°C a Cagliari, Olbia, Trapani, Benevento, Cerignola, Pesaro, Jesi, Fano e Vieste, +17°C a Roma, Napoli, Bari, Pisa, Salerno, Rimini, Guidonia, Caserta, Lecce, Brindisi, Ancona, Chieti, Torre del Greco, Forlì, Modica, Argenta, Gaeta, Tresigallo e Jolanda di Savoia, +16°C a Bologna, Taranto, Latina, Terni, Grosseto, Viareggio, Macerata, Tivoli, Ventimiglia, Civitavecchia, Foligno, Cassino e Terracina, +15°C a Firenze, Trieste, Ravenna, La Spezia, Ferrara, Viterbo, L’Aquila, Frosinone, Campobasso, Avellino, Cesena, Imola, Senigallia, Fabriano, Pomezia, Fermo e Chioggia, +14°C a Genova, Prato, Domodossola, Maccagno, Gorizia, Lignano Sabbiadoro, Imperia e Savona, +13°C a Perugia, Verbania, Ivrea, Omegna, Chiavenna e Grado, +12°C a Varese e Cuneo, +11°C a Venezia e Udine, +10°C a Torino e Biella, +9°C a Verona, Padova e Aosta, +8°C a Milano, Vicenza, Bergamo, Mantova, Como, Pavia, Vercelli, Asti e Casale Monferrato, +7°C a Brescia, Novara, Parma, Modena, Trento, Merano, Reggio Emilia, Alessandria, Cremona, Piacenza, Lodi e Sondrio, +5°C a Bolzano, +4°C a Belluno.

Nelle prossime ore il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud, dove domani, nel giorno dell’Epifania, le temperature saranno in netta diminuzione e avremo piogge e temporali sparsi. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: