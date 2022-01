Misteriose canne trovate in una tomba di 5.500 anni: si pensava fossero scettri, ma sono le prime cannucce

MeteoWeb

Le cannucce riutilizzabili sono di gran moda oggi, in un tempo in cui l’umanità cerca di ridurre i rifiuti di plastica. Ma non abbiamo inventato niente. La semplice pratica di modellare un tubo cavo per gustare una bevanda risale a migliaia di anni fa e ora un team di scienziati russi crede di aver identificato le cannucce più antiche giunte fino a noi.

Le cannucce sono costituite da otto bastoncini d’oro e d’argento che sono stati scoperti in una sepoltura della prima età del bronzo nel Caucaso. Risalenti a circa 5.500 anni fa, i reperti erano probabilmente usati per sorseggiare birra o altre bevande durante i banchetti da un vaso comune, suggeriscono gli archeologi. L’usanza di bere in comune attraverso le cannucce probabilmente ha avuto origine in Mesopotamia e la scoperta che si era diffusa fino al Caucaso è un altro esempio in un crescente corpo di prove che mostrano come il mondo abbia vissuto una prima forma di globalizzazione nell’età del bronzo.

Per molto tempo, gli oggetti hanno disorientato i ricercatori che li avevano rinvenuti. Erano tra le lussuose offerte funerarie scoperte nel 1897 in un kurgan – una specie di tumulo funerario – trovato vicino alla città di Maikop, nella Russia meridionale. Allora, gli archeologi hanno scoperto tre scheletri adulti nella camera funeraria del kurgan. L’individuo centrale, ritenuto una persona di alto rango sociale, era vestito con un abito elegante, grondante di gioielli e circondato da corredi funerari tra cui ceramiche, strumenti di metallo e armi. La scoperta fu sensazionale e Maikop divenne il luogo tipo per la cosiddetta cultura Maikop, una società agricola della prima età del bronzo che occupò gran parte del Caucaso dal 3700 al 3000 a.C. circa Ma gli archeologi non sono riusciti a capire lo scopo di quelli che sembravano essere i manufatti stellari del Maikop kurgan, quelli che erano posti più vicini, a portata di mano, all’individuo d’élite sepolto nella tomba. Questi otto tubi con punte affusolate erano fatti di strisce d’argento e d’oro laminate, e alcuni erano inoltre decorati con una piccola statuetta di toro staccabile.

Le aste, ora al Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, sono state variamente interpretate nel secolo scorso come scettri o pali usati per sostenere un baldacchino durante il corteo funebre. Ma nessuna di queste teorie spiega perché gli oggetti fossero cavi, il che li rendeva molto più difficili da fabbricare, sostiene Viktor Trifonov, un archeologo dell’Istituto per la Storia della Cultura Materiale dell’Accademia Russa delle Scienze. In un articolo pubblicato mercoledì sulla rivista Antiquity , Trifonov e colleghi suggeriscono che le enigmatiche bacchette d’oro e d’argento fossero solo versioni elevate dell’umile cannuccia, aggiungendo che probabilmente erano usate per bere birra.

Il principale indizio che le cannucce erano per la birra, non per il vino che all’epoca veniva prodotto anche nel Caucaso, è nelle punte affusolate dei manufatti. Le punte hanno minuscole perforazioni che fungevano da filtro, filtrando la sospensione che era standard nella birra antica, spiega Trifonov. Inoltre, è stato scoperto che il primitivo sistema di filtrazione di almeno uno dei tubi contiene microscopici granuli di amido d’orzo, supportando ulteriormente la teoria secondo cui la birra, che è composta da orzo fermentato, era stata assorbita attraverso il manufatto, riferiscono i ricercatori.

La bevanda scelta qui non è sorprendente. La prima (possibile) prova della produzione della birra proviene da una grotta nell’odierna Israele e risale a circa 13.000 anni fa, suggerendo che gli esseri umani preistorici venivano ronzati sull’orzo fermentato anche prima dell’invenzione dell’agricoltura.

Nel quarto millennio a.C., epoca della cultura Maikop, la birra era diventata un alimento base in tutto il Vicino Oriente, dall’Egitto alla Mesopotamia, ed era consumata da tutti: uomini, donne e bambini. Misurando più di un metro di lunghezza, le cannucce del Maikop kurgan avrebbero permesso a un gruppo di compagni di bevute di sedersi o addirittura stare in piedi mentre condividevano la birra da un barattolo comune durante un banchetto o un’altra cerimonia. Forse una tale cerimonia ha avuto luogo come parte del funerale per l’individuo d’élite sepolto nel kurgan, usando l’unico grande vaso trovato nella tomba, suggerisce Trifonov.

Il volume di questo vaso, 32 litri, indica che anche con otto bevitori ogni partecipante avrebbe avuto una quota di circa quattro litri (sette pinte) di birra, il che rappresenta un saluto piuttosto allegro per i cari defunti. O, forse, le otto cannucce erano simbolicamente poste accanto al defunto in modo che potesse condividere un drink con gli dei nell’aldilà, dice Trifonov. O forse era per entrambi gli scopi.

Da Sumer con amore

Dato che il Maikop kurgan risale a circa il 3.500 a.C., queste sarebbero le più antiche cannucce sopravvissute conosciute, afferma il nuovo studio. I successivi campioni più antichi provengono dal cimitero reale di Ur (nell’odierno Iraq meridionale) e risalgono a circa 1.000 anni dopo, spiega Trifonov. Questo però non significa che le cannucce siano state inventate nel Caucaso.

Le impronte dei sigilli della Mesopotamia e dell’Iran risalenti al 4000 a.C. circa – precedenti di secoli ai manufatti Maikop – mostrano già scene di bevute in comune usando cannucce altrettanto lunghe. L’usanza quindi probabilmente iniziò nel Vicino Oriente, e semplicemente non abbiamo trovato le prime cannucce, anche perché probabilmente erano fatte di canne, un materiale altamente deperibile, dice Trifonov. In alcuni esempi mesopotamici, gli archeologi hanno trovato dei filtri di metallo indipendenti, suggerendo che era anche comune realizzare il filtro con materiali più costosi e attaccarlo a semplici cannucce, aggiunge.

Quindi, mentre il concetto di paglia non ha avuto origine nel Caucaso, ciò che lo studio dei tubi di Maikop mette in evidenza è il livello di legami e scambi tra questa regione e i suoi lontani vicini meridionali. Le steppe del Caucaso settentrionale occupate dalla cultura analfabeta Maikop si trovavano a più di 1.000 chilometri dai sofisticati centri urbani dei Sumeri. Eppure i Maikop, o almeno le loro élite, sapevano abbastanza per sviluppare un gusto per il lusso e lo spettacolo delle cerimonie di bevute e dei riti funebri sumeri, dice Trifonov.

“Il quarto millennio a.C. è stato un periodo unico nella storia del Caucaso settentrionale: mai né prima né dopo la regione è stata così profondamente integrata nel mondo dell’antico Vicino Oriente“, dice ad Haaretz. “La domanda interessante è fino a che punto la popolazione di questa remota periferia condividesse i modi di vita, i valori e le credenze religiose delle culture dell’Asia occidentale di quel tempo“. E lo scambio culturale tra la Mesopotamia e il Caucaso non è stato solo una strada a senso unico. Ad esempio, i ricercatori ritengono che intorno al 2000 a.C. (secoli dopo la scomparsa della cultura Maikop) il cavallo addomesticato sia stato introdotto per la prima volta in Anatolia e Mesopotamia attraverso il Caucaso .

Dopotutto era un piccolo mondo

A un livello ancora più ampio, lo studio delle cannucce Maikop è solo l’ultima prova che evidenzia come, durante l’età del bronzo (3500-1200 a.C.) le civiltà umane divennero sempre più sofisticate e interconnesse attraverso vaste reti commerciali. Quando la prima età del bronzo si trasformò nella media e tarda età del bronzo, la ceramica micenea prodotta in serie dalla Grecia divenne un’esportazione domestica attraverso il Mediterraneo e cibi esotici come la soia e la curcuma raggiunsero il Levante dall’Asia orientale.

Questo primo assaggio di globalizzazione, o “bronzizzazione“, come lo chiamano alcuni studiosi, giunse a una fine precipitosa intorno al 1200 a.C., quando la maggior parte delle principali civiltà del Mediterraneo orientale e del Vicino Oriente furono improvvisamente paralizzate o scomparvero del tutto. Le cause esatte del cosiddetto Crollo dell’Età del Bronzo – probabilmente un mix di cambiamento climatico, conflitti sociali e guerra – sono ancora oggetto di indagine. Ma sta diventando sempre più chiaro che, per molto tempo durante l’età del bronzo, il mondo è stato un posto molto più piccolo di quanto pensassimo.

(Fonte: haaretz.com)