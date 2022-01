Maria Chiara Gavioli trovata morta in casa: l’imprenditrice aveva 47 anni

MeteoWeb

Tragedia nel Trevigiano. Una colf ha trovato il corpo senza vita dell’imprenditrice Maria Chiara Gavioli nella sua villa a Mogliano Veneto. La donna ha subito allertato i soccorsi ma il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Gavioli, 47 anni e madre di due figli di 15 e 11 anni, è stata stroncata da un malore improvviso, probabilmente un infarto.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto e il medico legale, che non ha avuto dubbi circa le cause del decesso: è stata una morte naturale. La donna era da tempo malata e la si vedeva ormai poco in giro.