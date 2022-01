Morto Domenico Biscardi, il ricercatore campano trovato senza vita in casa

MeteoWeb

Lutto nel mondo della ricerca medica e scientifica: è morto il dott. Domenico Biscardi.

Secondo le prime informazioni, non ancora confermate, sarebbe stato trovato senza vita in casa.

Genetista e farmacologo, il ricercatore era noto a molti per il suo lavoro incentrato sui vaccini anti-Covid.

Tanti gli attestati di stima e i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social.

Sono stati subito numerosi i messaggio di cordoglio sul profilo del dott. Biscardi. “Domenico Biscardi altra vittima, esattamente come De Donno. Altro martire per la verità. Ma tanto ormai ci siamo quasi…“, scrive qualcuno. “Hanno ucciso uno scienziato vero che ha combattuto fino alla fine contro questi criminali….da oggi sei un martire della resistenza…non ci dimenticheremo mai di te…buon viaggio Domenico Biscardi. PS:la pagherete cara prima o poi….governo criminale e tutti i suoi collaborazionisti… RESISTERE“, scrive un altro utente.

E poi ancora, “È morto il Dott. Domenico Biscardi, aveva annunciato qualche giorno fa di aver fatto un’importante scoperta sui sieri Covid, lo hanno suicidato. Come De Donno. Riposa in pace, da eroe, come hai detto tu”.

“Non So se si possano chiamare CALAMITÀ, CASUALITÀ o

DESTINO BEFFARDO…o magari OMICIDIO di STATO… ma guarda caso che ogni volta che Qualcuno è vicino alla VERITÀ… SCOMPARE SEMPRE … Non vi sembra un po STRANO…?

Cmq riposa in pace Domenico Biscardi Grande DOTTORE RICERCATORE VERO… con il quale feci anche una DIRETTA… Grazie di tutto… Noi NON SI MOLLA di un millimetro…”, chiosa un altro utente.

Numerosi anche i post di utenti sulla morte del seguitissimo professionista. “È notizia dell’ultima ora la morte di Domenico Biscardi, dottore e ricercatore campano, da 2 anni impegnato a smontare la narrazione pandemica ufficiale.

Tante le incognite che ancora non sono state chiarite.

Da quello che sappiamo al momento, la morte sarebbe avvenuta stamattina a causa di un infarto.

Nei giorni precedenti il dott. Biscardi avrebbe ricevuto dei controlli da parte dei NAS per alcune ricerche molto importanti che stava conducendo – come da lui stesso annunciato in alcuni audio che circolano sulle chat, e che anche noi abbiamo ascoltato – sul contenuto dei vaccini“, scrive un utente Facebook.

E ancora: “Ho appena saputo dell’improvvisa morte del dottor Domenico BISCARDI, il ricercatore che stava indagando, insieme a suoi colleghi spagnoli e russi, sul grafene e sulle altre sostanze contenute nei sieri magici. Grazie, caro Domenico, per il suo instancabile impegno e per la grande lezione di vita impartita a tutti noi affrontando, a testa alta e senza mai indietreggiare, l’enorme rischio che corre un ricercatore e diffusore della verità“.