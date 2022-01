MeteoWeb

Il mondo della movida siciliana è sotto shock per la morte improvvisa di Nicola Garofalo (noto come Nicola Vox), DJ siciliano molto conosciuto. Nicola, vocalist di grande personalità e di grande esperienza, è morto improvvisamente all’età di 46 anni. Chi lo ha conosceva lo descrive come un ragazzo semplice, educato e sorridente.

La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro dei social, dove sono tantissimi i messaggi di cordoglio.