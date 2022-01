Lo zoo di Atlanta ha annunciato la morte di Ozzie, il gorilla maschio più anziano del mondo

MeteoWeb

Addio a Ozzie, il gorilla maschio più anziano del mondo: lo zoo di Atlanta ne ha annunciato il decesso all’età di 61 anni nel recinto degli animali della Georgia.

Ozzie era il 3° gorilla più anziano del mondo, dopo due femmine: Fatou, 64 anni, che vive allo zoo di Berlino, e Helen, 63 anni, che appartiene allo zoo di Louisville (Kentucky, Stati Uniti).

Ozzie aveva iniziato a mostrare inappetenza giovedì scorso e questa settimana ha manifestato gonfiore al viso, debolezza e incapacità di mangiare o bere, secondo una dichiarazione dello zoo, che intende eseguire un’autopsia.

“E’ una perdita devastante per lo zoo di Atlanta. Anche se sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, quell’inevitabilità non diminuisce la profonda tristezza che proviamo per la perdita di una leggenda,” ha affermato il presidente del parco Raymond B. King.

La morte di Ozzie segue di pochi giorni la scomparsa della sua compagna di habitat, Choomba, che era stata soppressa a causa del peggioramento della sua salute. La gorilla aveva 59 anni e i due vivevano insieme da più di 15 anni.

Ozzie era l’unico membro rimasto della prima generazione di gorilla arrivata ad Atlanta con l’apertura della Ford African Rain Forest.