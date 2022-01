Motore in avaria su un volo di linea, scoppia il panico: “abbiamo sentito un boato e una scossa, c’era chi pregava e chi piangeva”

MeteoWeb

Paura in Francia per problemi su un volo di linea. In cabina si è diffuso il panico. E’ accaduto lo scorso fine settimana ai passeggeri e all’equipaggio di un volo Air France che collegava Parigi a Perpignan. Il velivolo ha avuto un motore in avaria una decina di minuti dopo il decollo ed è stato costretto a tornare all’aeroporto Orly della capitale francese.

“Prima abbiamo visto delle fiamme sul lato destro dell’aereo, poi abbiamo udito un boato, seguito da una forte scossa”, ha riferito una passeggera al quotidiano ‘La depeche du Midi’. Il pilota ha annunciato la perdita di un motore e dunque la necessità di ritornare a Parigi. Da quel momento fino all’atterraggio sono stati momenti di terrore. “C’era chi pregava, chi affermava che stava per morire“, ha raccontato la donna, precisando che “anche i membri dell’equipaggio non nascondevano la tensione, anzi, alcuni sono scoppiati in lacrime“. In una nota, Air France ha riconosciuto che “la deflagrazione e la presenza di fiamme, anche se molto breve, può suscitare paura”, ma “il nostro personale è addestrato regolarmente per gestire questo tipo di avaria e sa quali sono le procedure da seguire“. “Il motore non è esploso, né ha preso fuoco“, prosegue il vettore precisando che si è trattato di un “inceppamento” del motore stesso.