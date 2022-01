Rarissimo fenomeno in Grecia: Mykonos e Santorini imbiancate dalla neve – FOTO

MeteoWeb

E’ un fenomeno tanto raro quanto bello, di quelli che farebbero restare a bocca aperta chiunque. Questa mattina le isole greche, tra cui Mykonos e Santorini, si sono risvegliate sotto una candida coltre di neve. I noti centri turistici sono imbiancati fin sul mare! La neve è arrivata anche a Creta, ma solo nell’interno.

La Grecia, come la Turchia, sta vivendo una stagione quasi ‘storica’ per le temperature rigide registrate. Tanti i turisti, anche italiani, che hanno postato le foto dello straordinario paesaggio sui social, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto.