Wadi-al-Salaam di Najaf, il cimitero più grande del mondo: con oltre 5 milioni di sepolti è considerato parte del Paradiso

Il cimitero di Najaf in Iraq è il più grande del mondo, con più di cinque milioni di persone sepolte. La maggior parte sono musulmani sciiti e tra i sepolti di recente vi sono anche vittime del cosiddetto Stato islamico.

Wadi-al-Salaam è infatti un cimitero islamico, situato nella città santa sciita di Najaf, che copre 1.485,5 acri e contiene più di 5 milioni di corpi. Inoltre attira milioni di pellegrini ogni anno. Il cimitero si trova vicino al santuario di Ali ibn Abi Talib, il primo imam sciita, nonché il quarto califfo sunnita. Così, molti sciiti in Iraq chiedono di essere sepolti in questo cimitero. Tuttavia, la sepoltura al cimitero “significa essere collocati in una delle tante catacombe del cimitero“. Secondo un becchino del cimitero, ogni cripta può contenere fino a 50 corpi. I luoghi di sepoltura sono controllati da Marja’.

Storia

La tradizione sciita sostiene che Abramo comprò un terreno a Wadi-us-Salaam e che Ali disse che il Wadi Al-Salaam era una parte del paradiso. Gli sciiti credono inoltre ampiamente che Ali abbia il potere di intercedere per i defunti, attenuandone le sofferenze, durante il passaggio della loro anima dalla vita mondana e se vi sono sepolti “saranno risuscitati dai morti il giorno del giudizio con il loro capo spirituale“.

Gli sciiti sono incoraggiati a seppellire i loro morti sul posto attraverso editti religiosi e l’ampliamento del cimitero è anche visto come il risultato di “un atteggiamento più permissivo dello sciismo rispetto al sunnismo riguardo alla commemorazione dei morti e all’erezione di mausolei“.

Alcuni rituali eseguiti prima della sepoltura nel cimitero includono che il corpo del defunto venga lavato e avvolto al cimitero, oltre alle preghiere funebri che vengono condotte nel santuario dell’Imam Ali. In seguito il defunto viene portato in giro per il santuario tre volte mentre vengono recitati alcuni versetti coranici.