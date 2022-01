Meteo, insolita notte di Capodanno con la nebbia in mezz’Italia: lo spettacolo di Roma e Venezia – GALLERY

MeteoWeb

L’Anticiclone che occupa il Mediterraneo Centro/Occidentale determina estese nebbie da inversione nei mari intorno all’Italia: è una notte insolita proprio per la nebbia in località in cui è molto rara, come Roma, oltre che sulle coste di tantissime altre Regioni. Particolarmente affascinanti le immagini da Venezia e Verona, nella gallery a corredo dell’articolo. Importanti, però, gli sbalzi termici tra il freddo del nord e il clima mite del Centro/Sud: a Verona abbiamo appena +1°C, a Venezia +3°C, tante le località sottozero in pianura Padana tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre a Roma abbiamo +11°C, a Napoli, Taranto e Cagliari +13°C, a Matera addirittura +15°C. Tutti valori di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo.