Meteo, tempesta invernale anche su Rodi e Cipro: le isole dell’Egeo alle prese con neve e gelo – FOTO e VIDEO

Dopo il caos scatenato ad Atene, oggi le autorità di Creta e delle isole sudorientali dell’Egeo si preparano per forti nevicate. Nelle regioni cretesi di Hania, Iraklio, Rethymno e Lassithi, le squadre di soccorso erano in forze per mantenere le strade sgombre, anche se il traffico è già stato interrotto su decine di strade per evitare che gli automobilisti rimanessero bloccati, come avvenuto a migliaia di persone ad Atene.

Non abituate alle rigide condizioni invernali, anche le isole del Dodecaneso si sono svegliate oggi con una spessa coltre di neve. La neve è stata particolarmente intensa su Rodi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo), dove la Polizia ha dovuto impedire alla gente del posto di avventurarsi in montagna.

Le isole dell’Egeo sono tra le sette regioni in cui oggi sono entrate in vigore misure di emergenza, inclusa la chiusura di tutti i servizi pubblici, tranne quelli essenziali, delle scuole, delle imprese e dei negozi. I supermercati sono aperti ma chiuderanno presto, alle 18:00. Le autorità, nel frattempo, stanno consigliando a residenti e visitatori di limitare le uscite all’essenziale.

Da sabato, il sistema meteorologico di bassa pressione che porta temperature più fredde sul Mediterraneo orientale ha creato forti nevicate che vestono di bianco le montagne di Cipro, raggiungendo le località più basse a Nicosia, Limassol e Paphos. I temporali nell’entroterra, invece, hanno lasciato alcune aree senza elettricità. L’Autorità per l’energia elettrica di Cipro (EAC) ha affermato che l’alimentazione è stata interrotta a causa della caduta di alberi e rami. Le forti piogge hanno portato al trabocco della prima diga nel distretto di Paphos.

Secondo il capo dell’ufficio meteorologico di Cipro, Kleanthis Nicolaides, nell’arco di due ore, le nevicate sulle montagne di Troodos sono aumentate di 11cm per raggiungere i 63cm totali. Un gran numero di strade di montagna sono chiuse a causa della neve e del ghiaccio. Le scuole a Panayia, dove in tre ore si sono accumulati fino a 10cm di neve, sono state chiuse per il secondo giorno.

Verso la costa, la Polizia ha avvertito che parti della strada Larnaca-Ayia Napa erano allagate. L’unità di Protezione Civile ha avvertito che le persone dovrebbero limitare i loro movimenti ove possibile poiché molte aree saranno interessate da visibilità ridotta e cattive condizioni.

I Vigili del Fuoco hanno dichiarato di dover intervenire in 17 occasioni in tutta l’isola, di cui 14 hanno coinvolto aree della capitale e Limassol, con la maggior parte degli incidenti che hanno coinvolto la caduta di alberi.

Oggi sono stati cancellati quattro voli da Larnaca ad Atene, mentre altri due da Atene a Larnaca sono stati riprogrammati.