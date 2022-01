Neve e gelo in USA, Capodanno da incubo in New Mexico: 21 persone bloccate su funivia a 3mila metri a Sandia Peak

MeteoWeb

A causa di una tempesta di neve e con la colonnina di mercurio scesa sotto i -4°C, 21 persone hanno trascorso le prime ore del 2022 in attesa dei soccorsi, bloccate a quasi 3mila metri d’altezza in due cabine della funivia del Sandia Peak, in New Mexico.

Tra la notte e la mattina dell’1 Gennaio il New Mexico Search and Rescue ha messo in salvo i 19 dipendenti del Ten 3, il ristorante che si trova sulla cima del Sandia Peak, e i 2 addetti all’impianto.

Dopo avere finito di lavorare, il gruppo del Ten 3 si stava preparando a tornare ad Albuquerque per festeggiare l’arrivo della mezzanotte: arrivati all’altezza del secondo pilone, le cabine si sono fermate. Secondo i media locali, neve e ghiaccio si sarebbero accumulati con una rapidità eccezionale su uno dei cavi, poi collassato, bloccando l’impianto.

All’inizio nessuno si è allarmato, pensando a uno stop temporaneo, ma quasi due ore dopo quello che sembrava un semplice imprevisto ha lasciato lo spazio a sconforto e paura.

A mezzanotte le persone bloccate si sono augurate a vicenda “Buon anno”, ma un’ora dopo, mentre il termometro stava arrivando allo zero, i timori iniziavano a prevalere.

Le cabine, attrezzata con coperte di emergenza e un bagno, sono sempre state in contatto con tecnici e soccorritori. Alle 3 di notte la macchina dei soccorsi era operativa, mentre in quota la situazione si faceva sempre più delicata, con la temperatura scesa a -4°C e le persone bloccate costrette a dividersi bevande e cibo, la macchina dei soccorsi era in movimento. Alle 4 le squadre erano sul posto, ma ci sono volute altre 4 ore per arrampicarsi lungo il pendio ripido, raggiungere il pilone, scalarlo e raggiungere la cabina da dove con un sistema di corde sono state fatte calare le persone, una per volta. Gli elicotteri, in piccoli gruppi, le hanno portate in salvo.