La neve in Aspromonte, un paradiso per nessuno: a Gambarie piste da sci aperte, ma col Super Green Pass sono deserte [FOTO]

Una grande bellezza per pochi, pochissimi, quasi nessuno. Le piste da sci di Gambarie d’Aspromonte hanno riaperto i battenti da ieri, e oggi è stato uno spettacolo straordinario grazie al clima mite e soleggiato ma con un innevamento abbondante e spettacolare. Emblematiche le fotografie nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, che danno un’idea soltanto parziale di quanto magico fosse stamani lo scenario nella zona delle piste di Telese e Nino Martino, sovrastanti lo Stretto di Messina. Tanto bello, quanto esclusivo: gli sciatori erano pochissimi, con le rigide regole del Super Green Pass non c’era praticamente nessuno. Più addetti per la gestione degli impianti che sciatori, a godersi uno spettacolo che invece meriterebbe un ben diverso afflusso di pubblico. L’augurio è che queste restrizioni finiscano presto e che la popolazione possa tornare ad incantarsi della bellezza della montagna reggina, sperando ovviamente in un prosieguo invernale ancora contraddistinto dalla neve. Materia prima indispensabile per rendere caratteristica la montagna d’inverno e presupposto necessario alla pratica degli sport invernali.