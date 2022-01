MeteoWeb

Come largamente previsto, la neve sta imbiancando in queste ore numerose località dell’Emilia-Romagna e persino Rimini (foto nella gallery e video in calce).

Un’ondata di maltempo invernale sta colpendo il Centro/Sud, portando abbondanti nevicate sull’Appennino centro-meridionale, ma anche in Romagna, dove la neve è arrivata fin sulla costa, imbiancando, appunto, anche Rimini, dove al momento si registrano 0°C.

