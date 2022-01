Maltempo, verso una notte di gelo in Puglia: nevica a Carovigno, nel Brindisino, con +2°C – VIDEO

MeteoWeb

Un’irruzione di aria fredda sul Mediterraneo orientale sta influenzando anche l’Italia, portando neve fino a bassa quota al Centro-Sud. Il freddo si farà sempre più pungente nelle ore serali e poi durante la notte per l’arrivo di isoterme importanti sul medio-basso Adriatico e soprattutto al Sud. Alla quota di 1.500 metri, i valori si porteranno fino a -8°C tra Abruzzo e Molise, -9/-10°C su Campania centro-orientale, Puglia, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, ma valori da gelo si estenderanno fino in pianura e sulle coste, soprattutto del basso Adriatico e ioniche settentrionali.

La Puglia sarà tra le zone più colpite. Un assaggio della notte di gelo in arrivo proviene da Carovigno (Brindisi), dove nevica mentre si registra una temperatura di +2°C, come dimostra il video realizzato da Angelo Antonio Carlucci. In mattinata, fiocchi di neve erano già caduti nel Salento.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: