Una nuova specie di lombrico “altamente insolito” scoperta a Broken Hill, in Australia

Solitamente associamo i lombrichi a suoli umidi in aree che hanno una piovosità affidabile, ma come ha dimostrato una sorprendente recente scoperta, non è sempre così. L’area intorno alla città di Broken Hill, nella parte occidentale del Nuovo Galles del Sud, in Australia, non assomiglia ad un territorio dei lombrichi. L’area ha una piovosità media annua di circa 260mm e in alcuni anni può essere notevolmente più bassa. Questo paesaggio decisamente semi-arido, dominato da arbusti di chenopodi costituiti da salina (Atriplex) e Bluebush (Maireana), sembra ostile alla colonizzazione dei lombrichi. Eppure, come ha scoperto il gestore di una proprietà vicino alla città, possono sopravvivere e persino farsi vedere, se le condizioni sono giuste.

I lombrichi dell’Australia

L’Australia ha una ricca biodiversità di lombrichi, con circa 750 specie in un’ampia varietà di habitat tra cui foresta pluviale, sistemi di dune costiere, foreste ad alto fusto, zone umide e boschi alpini. Poiché il campionamento in tutto il continente è lungi dall’essere completo, è probabile che molti altri aspettino di essere scoperti.

Delle migliaia di località di lombrichi registrate, pochissime si trovano al di fuori dell’isohyet di pioggia di 400mm (per isohyet, si intende una linea su una mappa che collega punti che hanno le stesse quantità di precipitazione in un dato periodo). La nuova specie di Broken Hill non solo è diversa anatomicamente e lontana dagli altri lombrichi australiani, in modo da garantire la costruzione di un nuovo genere (Aridulodrilus), ma anche la sua presenza in un ambiente con precipitazioni così scarse è altamente insolita. Lungo fino a 1,5 metri quando è completamente disteso, potrebbe non essere nella stessa lega di altre grandi specie australiane come il lombrico gigante dell’East Gippsland (Megascolides australis), ma è comunque piuttosto caratteristico.

La nuova specie può essere osservata strisciare sulla superficie del suolo di notte dopo rari eventi piovosi abbondanti, ma solo in un’area ristretta (10 ettari) della proprietà. In queste occasioni brevi incontri di individui consentono anche l’accoppiamento.

Perché Aridulodrilus si trovi in ​​questa località e non altrove (per quanto ne sappiamo) rimane un mistero. Può darsi che qui la falda freatica sia più alta e che i lombrichi possano sopravvivere in corrispondenza o al di sopra della sua frangia capillare, con comportamenti regolati dalle fluttuazioni del livello della falda e da eventi piovosi che saturano temporaneamente gli strati superiori del suolo.

Sembra anche far parte di una categoria di lombrichi la cui dieta consiste prevalentemente nel microbiota del suolo, piuttosto che dipendere fortemente dai materiali organici presenti sulla superficie del suolo o negli strati superiori del suolo. Ciò lo renderebbe più adatto alla sopravvivenza in una situazione in cui periodi di siccità prolungati precluderebbero l’accesso alle fonti di cibo in superficie.

I lombrichi e i loro antenati fanno parte degli ecosistemi terrestri da molto tempo, forse 200 milioni di anni o più. Sarebbero esistiti prima che il supercontinente Pangea iniziasse a disgregarsi in Laurasia e Gondwana, e in seguito sarebbero stati trasportati sui vari frammenti di questi corpi.