Nuove ‘cartoline’ di Marte dalla missione cinese Tianwen-1: c’è anche la prima immagine dell’orbiter nella sua interezza – FOTO

La sonda della missione cinese Tianwen-1 e il rover Zhurong hanno inviato 4 nuove cartoline da Marte: 4 foto a colori, pubblicate dall’Agenzia spaziale cinese (CNSA), che mostrano per la prima volta l’orbiter nella sua interezza, un suo ‘primo piano’, poi la calotta di ghiaccio che ricopre il polo nord del Pianeta Rosso e il paesaggio desolato di un’arida pianura marziana.

La prima foto che ritrae interamente la sonda cinese e’ stata scattata da una fotocamera rilasciata dallo stesso veicolo spaziale, che al momento si trova a circa 350 milioni di chilometri dalla Terra.

Finora Tianwen-1 ha raccolto e trasmesso a terra quasi 540 gigabyte di dati. Secondo la CNSA, “ha ancora sufficiente energia ed e’ in buone condizioni”. Entrata in orbita attorno a Marte nel febbraio 2021, a meta’ maggio, la sonda ha rilasciato Zhurong, il sesto rover ad atterrare sulla superficie del Pianeta Rosso, il primo cinese dopo cinque statunitensi. “Fino a sabato mattina”, precisa la CNSA nel suo ultimo aggiornamento di Capodanno, “il rover Zhurong, alto 1,85 metri e pesante 240 chilogrammi, ha lavorato sul suolo marziano per 224 giorni, superando la sua aspettativa di vita di tre mesi. Il rover ha percorso piu’ di 1.400 metri”.