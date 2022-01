Nuove scosse di terremoto a Pozzuoli, legate al bradisismo [DATI e MAPPE]

MeteoWeb

Attività sismica legata al bradisismo in ripresa nelle ultime ore nell’area flegrea.

Dalle 01:20 di questa mattina sono stati rilevati eventi tra cui una scossa magnitudo 1.0 e una magnitudo 1.2. Epicentro dei due sismi, a Pozzuoli, il lungomare tra il Rione Terra e località La Pietra.

I due eventi sono stati preceduti e seguiti da scosse, 6 in totale, di lievissima entità.

Al momento non si registrano danni a persone e cose.

Di seguito la tabella INGV con tutti i dati.