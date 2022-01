Obbligo vaccinale per gli over 50, il costituzionalista Cassese: “in caso di effetti collaterali, si può chiedere il risarcimento danni allo stato”

MeteoWeb

Il decreto varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 gennaio introduce l’obbligo della vaccinazione anti-Covid per gli over 50. In caso di effetti collaterali a seguito della vaccinazione, le persone a cui è imposto l’obbligo potranno chiedere il risarcimento danni allo stato. È quanto ha spiegato Sabino Cassese, autorevole costituzionalista, nel corso della puntata del 5 gennaio di In Onda, programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo.

“Le responsabilità di eventuali effetti avversi sono decisamente a carico dello Stato. Questi interventi rispondono a 3-4 provvedimenti fondamentali, che sono i trattamenti sanitari obbligatori, che sono legittimi se previsti dalla legge. Possono essere particolari, cioè per particolari categorie, come quelli pediatrici. Possono essere condizionati, se vuoi fare certe cose devi vaccinarti, per esempio salire su un autobus. E infine possono essere sanzionati, certo. Una volta per i vaccini pediatrici c’era l’ammenda e la segnalazione presso il Tribunale dei Minori. Questi sono i paletti e i criteri generali a cui ispirarsi. In caso di reazioni avverse, si può richiedere il risarcimento danni allo Stato, è previsto dalla legge”, ha affermato Cassese.