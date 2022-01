Covid, l’Università di Yale: “Omicron si è diffusa così velocemente perché ha incontrato molti vaccinati”

MeteoWeb

Secondo un recente studio, i cui risultati sono stati resi noti in un articolo in preprint, non ancora certificato da peer review, la variante Omicron ha sbaragliato Delta proprio grazie ai vaccini. Questi ultimi, infatti, funzionerebbero meglio con le varianti precedenti, ma non con Omicron, di fronte alla quale forniscono minore protezione nei soggetti vaccinati.

L’emergere delle varianti di SARS-CoV-2 continua a plasmare la pandemia della malattia da Covid-19. Il rilevamento e la rapida diffusione della variante Omicron (lignaggio B.1.1.529) in Botswana e Sud Africa è diventata una preoccupazione globale perché conteneva 15 mutazioni nel dominio di legame del recettore immunogenico della proteina spike – spiegano gli autori dello studio – ed era meno neutralizzata dai sieri derivati da vaccinati rispetto alla variante Delta precedentemente dominante.

“Per indagare se Omicron ha maggiori probabilità di Delta di causare infezioni nelle persone vaccinate – precisano i ricercatori –, abbiamo analizzato 37.877 test PCR su tampone nasale condotti dal 12 al 26 dicembre 2021 e calcolato i tassi di positività al test per ciascuna variante in base allo stato di vaccinazione. Abbiamo scoperto che il tasso di positività tra le persone non vaccinate era più alto per Delta (5,2%) rispetto a Omicron (4,5%). Abbiamo trovato risultati simili nelle persone che hanno ricevuto una singola dose di vaccino. Al contrario, i nostri risultati mostrano che Omicron ha avuto tassi di positività più elevati rispetto a Delta tra coloro che hanno ricevuto due dosi entro cinque mesi (Omicron = 4,7% contro Delta = 2,6%), due dosi più di cinque mesi fa (4,2% contro 2,9%) e tre dosi di vaccino (2,2% contro 0,9%). Le nostre stime dei tassi di positività di Omicron nelle persone che ricevevano una o due dosi di vaccino non erano significativamente inferiori rispetto alle persone non vaccinate, ma erano inferiori del 49,7% dopo tre dosi. In confronto, la riduzione dei tassi di positività Delta da non vaccinati a 2 dosi di vaccino è stata del 45,6-49,6% e a 3 dosi di vaccino è stata dell’83,2%“.

Nonostante i tassi di positività più elevati per Omicron nelle persone vaccinate, è stato riscontrato che il 91,2% delle infezioni da Omicron prese in considerazione nello studio si è verificato in persone che avevano una o più dosi di vaccino al momento del test PCR. In conclusione, concludono gli autori, la fuga dall’immunità indotta dal vaccino ha probabilmente contribuito al rapido aumento delle infezioni da Omicron.