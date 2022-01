Ondata di caldo in Sud America, strage di galline in Uruguay

MeteoWeb

Un’ondata di caldo ha provocato forti disagi nei giorni scorsi in Uruguay, causando anche la morte di quasi 400mila galline: lo ha reso noto l’Associazione dei produttori di pollame Apas.

Il presidente di Apas, Joaquin Fernandez, ha dichiarato a Subrayado che la strage riguarda tra il 10 ed il 12% della produzione nazionale di questo settore, sostenendo che si tratta di un evento “assolutamente senza precedenti” per l’Uruguay, segnale del cambiamento climatico in atto. “Lavoro in questo settore da 43 anni – ha evidenziato – e non ho mai vissuto una cosa del genere“.