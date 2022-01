Meteo, intensa ondata di freddo e neve in Turchia: località sepolte e traffico paralizzato, migliaia di persone bloccate sulle strade – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’intensa ondata di freddo e neve ha messo a dura prova la vita quotidiana in tutta la Turchia. Il maltempo ha costretto alla chiusura delle scuole in 52 province ed è stato molto intenso in tutte le aree del Paese, tranne che in alcune province occidentali.

Migliaia di persone sono rimaste bloccate su un’autostrada che collega le province meridionali della Turchia a causa di forti nevicate e bufere di neve che hanno colpito l’area tra martedì 18 e mercoledì 19 gennaio. Circa 2.800 persone, rimaste intrappolate nelle loro auto quando il traffico sull’autostrada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) è stato paralizzato dalle intense nevicate, sono state salvate dai soccorritori. I social media sono stati inondati di messaggi da parte di persone in attesa di aiuto per ore e ore a partire da martedì sera e nelle prime ore di oggi.

Il governatore di Gaziantep, Davut Gül, ha affermato che è stata data priorità ai malati tra gli automobilisti bloccati e ognuno di loro è stato portato negli ospedali più vicini. I soccorritori hanno anche distribuito cibo a circa 7.000 persone bloccate sull’autostrada. Il governatore ha affermato che la causa principale del blocco dell’autostrada sono stati diversi camion coinvolti in incidenti che hanno rallentato il traffico. Oggi sono in corso i lavori per rimuovere i camion in panne, ma la bufera di neve in corso rende più complicate le operazioni.

In un fenomeno raro per la regione, Gaziantep è stata pesantemente colpita dalle nevicate e il traffico è stato paralizzato nella provincia, una delle più popolate del Paese. La provincia registra temperature di circa -3°C oggi. Lo spesso strato di neve che ricopre il centro città ha raggiunto i 50 centimetri durante la notte.

Le bufere di neve hanno bloccato anche centinaia di veicoli sull’autostrada Akseki-Seydişehir, che collega la provincia mediterranea di Antalya alla provincia centrale di Konya. Gli automobilisti hanno aspettato per ore che il traffico si sbloccasse mentre i soccorritori consegnavano loro cibo.

Nevicate e bufere di neve sono state la sfida principale per i trasporti in Turchia questa settimana. Centinaia di strade per comunità e cittadine remote sono ancora chiuse, soprattutto nelle province orientali e settentrionali. Sebbene i soccorritori lavorino 24 ore su 24 per garantire l’accesso, le strade diventano nuovamente inaccessibili entro poco tempo a causa delle intense nevicate in atto.

I servizi meteorologici statali turchi (TSMS) hanno avvertito che le forti nevicate persisteranno anche oggi sulla maggior parte del Paese.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, le immagini delle forti nevicate anche hanno colpito il Paese.