Orologio dell’Apocalisse, quanto manca alla “fine del mondo”? Domani gli scienziati sposteranno le lancette

Il Bulletin of the Atomic Scientists, composto da scienziati e premi Nobel, terrà una conferenza stampa domani, alle 16 ora italiana, per annunciare l’ora del Doomsday Clock, rivelando quanti minuti (simbolici) mancano alla mezzanotte, cioè, appunto, alla “fine del mondo“: in origine la mezzanotte rappresentava la guerra atomica, mentre dal 2007 indica qualsiasi evento che possa provocare danni irrimediabili all’umanità (ad esempio i cambiamenti climatici).

Negli ultimi 75 anni, il Doomsday Clock è stato una metafora di quanto l’umanità sia vicina all’autoannientamento. Dal 1947 rappresenta anche un invito all’azione per invertire l’avanzare delle lancette.

L’orario dell’Orologio dell’Apocalisse viene regolato ogni anno dal Science and Security Board del Bulletin, in consultazione con il Board of Sponsors, per ricordare come politica, conflitti e tensioni mondiali potrebbero accelerare il processo verso la distruzione del pianeta.

Fondato nel 1945 dagli scienziati del Progetto Manhattan, il Bulletin of the Atomic Scientists fornisce al pubblico, ai responsabili politici e agli scienziati le informazioni necessarie per ridurre le minacce all’esistenza umana create dall’uomo.

Il Bulletin si concentra su tre aree principali: rischio nucleare, cambiamento climatico e tecnologie distruttive.

L’Orologio si è avvicinato di 30 secondi alla mezzanotte nel 2017 e nel 2018, arrivando a due minuti dalla mezzanotte, nel 2019 le lancette sono rimaste ferme, mentre nel 2020 segnava 100 secondi alla mezzanotte. Lo scorso anno le lancette non sono state spostate.

Nel 1991 il momento in cui l’apocalisse è stata più lontana: 17 minuti.

