Paesi Bassi, protesta di camion e trattori contro restrizioni e Green pass – VIDEO

MeteoWeb

I camionisti insieme agli automobilisti hanno formato un convoglio nella provincia della Frisia, nel nord dei Paesi Bassi, contro le restrizioni e il green pass. Circa 25 camion, dozzine di auto e alcuni trattori si sono radunati all’Oldehove a Leeuwarden per protestare contro le regole volute dal governo per frenare i contagi da coronavirus.

Hanno attraversato tutte le undici città di Fryslân, sotto il nome di Convoy for Freedom. L’azione che sta facendo il giro del mondo è esplosa in Canada. Da Leeuwarden, la parata è andata a Sneek. Gli autisti sono stati in viaggio tutto il giorno e numerosi automobilisti si sono uniti al convoglio lungo il percorso. Proteste simili hanno avuto luogo anche in altre province del Paese.